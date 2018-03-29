В Пензе выбирают лучшего боксера области

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29 марта 2018, 19:18Спорт
Определять, кто лучший из 100 боксеров Пензенской области, судьям предстоит в течение трех дней. Региональные чемпионат и первенство среди юниоров и юниорок - это возможность увидеть на ринге сильнейших и самых перспективных боксеров региона (0+). Зареченец Дмитрий Спивак в скором времени отправится в Ижевск, на всероссийские сборы.
Определять, кто лучший из 100 боксеров Пензенской области, судьям предстоит в течение трех дней. Региональные чемпионат и первенство среди юниоров и юниорок - это возможность увидеть на ринге сильнейших и самых перспективных боксеров региона. Зареченец Дмитрий Спивак в скором времени отправится в Ижевск, на всероссийские сборы.
«Среди мужчин это большая конкуренция, сильный - каждый второй боец», - сказал он.
В центре внимания молодые спортсмены - именно на них будет сделана ставка в дальнейшем. Как замечают тренеры, им не хватает как раз отработки приемов и навыков. Региональные соревнования также возможность подготовиться к Кубку России. Отборочные турниры на него стартуют только осенью.
«Мы проводим эти соревнования, чтобы определить уровень спортсменов. Потом будут мастерские и кандидатские турниры среди юниоров», - рассказал старший тренер юниорской сборной Пензенской области Сергей Ананьин.
«Увидим всех боксеров, которые выступают на чемпионатах и первенствах России, посмотрим, в какой они форме. Судейская бригада подобралась очень хорошая», - сказал главный судья чемпионата и первенства Пензенской области по боксу Юрий Черников.
Первые два дня - отборочные. Третий целиком отвели для финалов. Девушки, на соревнованиях их всего десять, сразу поборются за титулы победителей, перешагнув через промежуточный этап. Итоги регионального чемпионата и первенства по боксу подведут 30 марта (0+).
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