В пензенском художественном училище прошел конкурс по композиции

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15 марта 2018, 19:14Культура
В Пензенском художественном училище имени Савицкого прошел конкурс по композиции. По условиям студенты могли выбрать любой понравившийся уголок исторического здания и изобразить его. Впрочем, интерьерами училища-юбиляра, которому в 2018 году исполнилось 120 лет, тема конкурса не ограничивается, это история в принципе.
Студенты училища пытались разглядеть красоту в привычных интерьерах альма-матер. Сделав первые эскизы, они с мольбертами рассредоточились по всем этажам здания. Тема конкурса по композиции - история и значимая дата - 120 лет со дня основания художественной кузницы Пензы, развитие и современность.
Скульпторам справиться с заданием было сложнее. Часто вместо лепки с натуры они работали по памяти. Ладу Кашакову вдохновила галерея училища. Она воплотила ее в своем рельефе, вписав в него устремленную вперед фигуру.
«Это будет Савицкий, его путь художника, когда он идет к цели», - пояснил она.
Некоторые студенты решили вдохновиться российской историей. На одном из холстов должна была появиться масштабная сцена времен русского средневековья. Поле брани после ледового побоища. За основу студентка-четверокурсница взяла отдельные детали с картин русских художников.
В училище занимаются порядка 300 студентов, и практически все участвовали в конкурсе композиции. В день его проведения пришлось отменить все занятия. Студенты работали самостоятельно, без наставлений преподавателей. Ведь цель конкурса - укрепить творческую независимость.
«Конкурс был устроен для того, чтобы дать студентам возможность самостоятельно компоновать и сочинять сюжетную картину. Традиционно в конкурсе для каждой специальности объявляется несколько тем, в основном, исторические», - рассказала директор Пензенского художественного училища им. Савицкого Галина Васина.
На каждом курсе и по каждой специальности отдельно выбрали победителей, дипломантов первой и второй степени, тех, чьи работы со временем станут частью композиции исторического места, в которое каждый день приходит вдохновение.
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