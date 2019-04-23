В Пензе выберут лучшего воспитателя региона

За попадание в финал боролись 23 конкурсанта, в итоге после всех испытаний прошли 12 участников, сообщили в пресс-центре облправительства.

В течение двух дней воспитатели будут представлять на суд жюри педагогические мероприятия с детьми. Состязания пройдут на базе филиала детсада №142 в Арбеково, а также в областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова.

Лучший педагог представит Пензенскую область на конкурсе «Воспитатель года России», пишет ИА «Пенза-Пресс».