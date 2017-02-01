В Пензе выберут лучшего боксера области

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01 февраля 2017, 16:04Спорт
1 по 3 февраля в Пензе пройдет первенство области по боксу.
За победу поборются юноши и девушки 2001-2002, 2003-2004 годов рождения. Спортивное мероприятие проводится на базе дворца единоборств «Воейков», сообщает ИА «Пенза-Пресс».
В соревнованиях принимают участие 140 спортсменов, свои команды представили практически все районы Пензенской области, сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.
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