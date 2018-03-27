В Пензе ввели карантин по гриппу

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27 марта 2018, 10:33Общество
В Пензе с 26 марта ввели карантин по гриппу и респираторным вирусным инфекциям.
В соответствии с постановлением горадминистрации, рекомендовано отказаться от проведения массовых мероприятий в закрытых помещениях. В учебных, культурных, спортивных сооружениях и организациях поручено ввести противоэпидемический режим. В случае, если в школах или отдельных классах более чем 30% учащихся будут отсутствовать по причине заболеваемости гриппом, рекомендовано введение 10-дневного карантина.
Кроме того, отдельно будут согласовываться даты выхода учащихся на уроки после весенних каникул, сообщает пресс-служба мэрии.
Напомним, за неделю в Пензе ОРВИ переболели 4227 человек. Эпидпорог в области превышен на 35,4%.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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