В Пензе ввели карантин по гриппу

В Пензе с 26 марта ввели карантин по гриппу и респираторным вирусным инфекциям.

В соответствии с постановлением горадминистрации, рекомендовано отказаться от проведения массовых мероприятий в закрытых помещениях. В учебных, культурных, спортивных сооружениях и организациях поручено ввести противоэпидемический режим. В случае, если в школах или отдельных классах более чем 30% учащихся будут отсутствовать по причине заболеваемости гриппом, рекомендовано введение 10-дневного карантина.

Кроме того, отдельно будут согласовываться даты выхода учащихся на уроки после весенних каникул, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, за неделю в Пензе ОРВИ переболели 4227 человек. Эпидпорог в области превышен на 35,4%.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».