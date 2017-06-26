26 июня 2017, 16:31Образование В Пензе ввели электронную очередь для абитуриентов Приемная кампания-2017 набирает обороты. За неделю работы приемной комиссии в Пензенский государственный университет поступило более 350 заявлений от абитуриентов. Поток желающих значительно увеличится, так как выпускники получили свои школьные аттестаты.

Пензенские вузы готовы к потоку девушек и юношей, которые собираются стать студентами. Процедура подачи документов в пензенском госуниверситете стала проще. Теперь здесь - электронная очередь.



«В этом году ввели электронную очередь, чтобы было гораздо удобнее, люди смогут посмотреть номер своей очереди и отойти по делам, чтобы не стоять в очереди живой, не толпиться», - сказала оператор электронной очереди ПГУ Елена Черкасова.

Абитуриенту необходимо предоставить оператору аттестат и паспорт. Прием документов идет на основании результатов ЕГЭ до 26 июля. По правилам, каждый поступающий может выбрать три специальности в пяти вузах.

Виктория Павлова собирается учиться на специалиста по экономической безопасности и видит себя только студенткой ПГУ.

«Я думаю, будет очень интересно. Говорят, что вуз хороший и здесь интересно не только обучение, но и программа. Сейчас у меня приподнятое настроение, эмоции переполняют, но нет волнения, наоборот, хочется скорее поступить, начать учиться», - поделилась абитуриентка.



Если будущий студент еще не определился с профессией, которая ему интересна, поможет сделать выбор новый раздел на сайте ПГУ - калькулятор ЕГЭ. Необходимо выбрать учебные дисциплины, по которым сдавали ЕГЭ, и вам будет предложен список тех специальностей, на которые можно подавать документы.

В специальном разделе на сайте можно найти подробные сведения: перечень образовательных программ, количество мест для поступления, условия приема и расписание вступительных испытаний. Кроме того, совсем скоро подать документы можно будет не выходя из дома.



«В планах на ближайшее время - осуществить прием и запись через сайт. Я думаю, что со следующей неделе эта опция будет работать, сейчас она проходит тесты, и буквально со дня на день мы ее запустим», - пояснил ответственный секретарь приемной комиссии ПГУ Виталий Соловьев.



В 2017 году в ПГУ для выпускников школ выделено 1179 бюджетных мест по программам бакалавриата и специалитета очной формы обучения. Первые списки поступивших опубликуют 27 июля.

Образование

просмотров 17