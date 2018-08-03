В Пензе ввели 4 класс пожароопасности

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03 августа 2018, 15:04Общество
4 августа в трех районах Пензенской области прогнозируют высокую пожарную опасность.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, высока вероятность возгораний в Пензе, Городищенском и Кузнецком районах. Там ввели 4 класс пожароопасности.
Жителей просят быть внимательнее, соблюдать правила противопожарной безопасности, а при обнаружении возгорания - сообщать в МЧС.
Напомним, в регионе установилась жаркая погода. 4 августа прогнозируется плюс 29 градусов. Специалисты просят жителей прислушаться к рекомендациям врачей: не забывать о правильном питьевом режиме, не находиться долго на солнце и др. Об этом подробнее можно прочитать ЗДЕСЬ.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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