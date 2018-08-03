В Пензе ввели 4 класс пожароопасности

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, высока вероятность возгораний в Пензе, Городищенском и Кузнецком районах. Там ввели 4 класс пожароопасности.

Жителей просят быть внимательнее, соблюдать правила противопожарной безопасности, а при обнаружении возгорания - сообщать в МЧС.

Напомним, в регионе установилась жаркая погода. 4 августа прогнозируется плюс 29 градусов. Специалисты просят жителей прислушаться к рекомендациям врачей: не забывать о правильном питьевом режиме, не находиться долго на солнце и др. Об этом подробнее можно прочитать ЗДЕСЬ.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».