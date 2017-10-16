В Пензе введение комиссии по школьным картам вызвало бурную дискуссию

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16 октября 2017, 14:33Общество
В Пензе разгорелась дискуссия по поводу введения комиссии за пополнение карты «Электронная школа», по которой дети получают питание. Вопросом заинтересовались депутаты.
Резонанс вызвала статья ИА «Пенза-Пресс» «Наживаться на детях? Пензенцы возмущены введением комиссии за пополнение школьной карты», в которой журналисты выясняли, с чьей подачи было принято нововведение и на что пойдут вырученные с родителей деньги,пишет ИА «Пенза-Пресс».
Горожане отметили, что введением комиссии должны заинтересоваться прокуратура и Федеральная антимонопольная служба.
«Вообще это попадает под закон о монополистическом положении на рынке. У вас нет другого выхода - только платить. Вопрос в том, антимонопольный комитет куда смотрит? Кстати, банки комиссию не подняли», - прокомментировала журналист Наталия Наземнова.
«Придется задать вопрос «Пензаплату»: а за аренду площади они платят?» - ответил депутат Гордумы Алексей Шуварин.
Однако нашлись и те, кто считает лишним поднимать шум «из-за 15-30 рублей».
«Все правильно делают. Не должно быть ничего бесплатного. Как только все общее и бесплатное - так сразу ничье и плохое. Из-за 15-30 рублей поднялся такой шум по всем новостям, что как будто последнюю краюху хлеба отбирают супостаты», - написал пользователь Алексей Ротанов.
Ранее о необходимости приструнить агентов говорил депутат Пензенской Гордумы Михаил Шленчик.
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