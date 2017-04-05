05 апреля 2017, 11:35Общество В Пензе второклассник передал 307 крышек для Дома Вероники Пензенские школьники собирают крышки от пластиковых бутылок для Дома Вероники. Напомним, в регионе стартовала акция, которая может помочь в строительстве пансиона для выпускников Нижнеломовского дома-интерната.

Во всех школах Пензенской области открыты пункты приема. В Гимназии № 44 уже удалось собрать около тысячи крышек. Самые активные участники акции - ученики начальных классов и их родители.

«307 крышек откручивал я от бутылок разных. Мы с мамой собирали крышки, покупали бутылки, думали, что они пригодятся для чего-то», - рассказал ученик 2-го класса гимназии №44 г. Пензы Алишер Усманов.

Все собранные крышки в конце апреля отправят на перерабатывающее предприятие в Самару. За один миллион крышек можно выручить около 50 тысяч рублей. Учеников школы, которым удастся собрать их больше остальных, ждет приз от организаторов акции.

Общество

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