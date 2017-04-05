В Пензе второклассник передал 307 крышек для Дома Вероники

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
05 апреля 2017, 11:35Общество
Пензенские школьники собирают крышки от пластиковых бутылок для Дома Вероники. Напомним, в регионе стартовала акция, которая может помочь в строительстве пансиона для выпускников Нижнеломовского дома-интерната.
Во всех школах Пензенской области открыты пункты приема. В Гимназии № 44 уже удалось собрать около тысячи крышек. Самые активные участники акции - ученики начальных классов и их родители.
«307 крышек откручивал я от бутылок разных. Мы с мамой собирали крышки, покупали бутылки, думали, что они пригодятся для чего-то», - рассказал ученик 2-го класса гимназии №44 г. Пензы Алишер Усманов.
Все собранные крышки в конце апреля отправят на перерабатывающее предприятие в Самару. За один миллион крышек можно выручить около 50 тысяч рублей. Учеников школы, которым удастся собрать их больше остальных, ждет приз от организаторов акции.
05 апреля 2017, 17:57Пензенцев просят помочь найти Андрея Кочетова
05 апреля 2017, 17:32Пензенцев предупредили об опасности шашлыков
05 апреля 2017, 17:01В двух районах Пензенской области кладбища завалили мусором
05 апреля 2017, 16:31В Сердобске определят самые спортивные семьи в Пензенской области
05 апреля 2017, 16:04Пензенского бизнесмена наказали за пищевую добавку, похожую на водку
05 апреля 2017, 15:33В Арбеково построят парк с каскадными прудами
05 апреля 2017, 15:017 апреля пензенцы смогут получить скидки на посещение спортобъектов
05 апреля 2017, 14:29Маршрутка №89 промчалась на «красный» на ул. Калинина. Видео