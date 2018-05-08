Пензенцы встретили Поезд Победы

Пензенцы на железнодорожной станции встретили Поезд Победы. Локомотив, который внес свой вклад в борьбу с врагом, прибыл на перрон.

Черный, с красной звездой, он подъехал к перрону под детский визг и аплодисменты взрослых. Михаил Кузин, после доклада о прибытии начальнику депо взял на руки своего сына. И уже тогда рассказа о том, тяжело ли водить железную громадину.

«Когда-то наши деды работали, теперь мы его осваиваем. Уголь кидаем, поддерживаем давление», - сказал он.



Как и в прежние годы, встречающим устроили бесплатную экскурсию. Почетное право войти внутрь первым выпадет ветеранам железной дороги. Валентин Чиков в 50-х работал помощником машиниста.

«Здесь нужно мозгами работать, если парообразования не будет, значит, помощник машиниста неправильно топит, так далеко не уедешь. К концу смены - все лицо черное», - рассказал он.

Затем очередь постоять у рычагов паровоза дошла и до детей. Уникальной возможностью почувствовать себя машинистом воспользовались десятки мальчишек и девчонок.

«Данный паровоз - единственный действующий на всей Куйбышевской железной дороге, он из серии «Лебедянка». Все машинисты подготовлены, на них пошили специальную форму времен войны», - пояснил и.о. начальника эксплуатационного локомотивного депо «Пенза» Андрей Овчинников.

Пока малыши со своими родителями осаждали паровоз, ребята постарше, в основном, студенты железнодорожного колледжа, устроили танцы под аккомпанемент духового оркестра.

Мелодии военных лет звучали на вокзале станции «Пенза-1» несколько часов. Изначально планировалось продержать состав до 11.00, но на радость жителей, которых в этот раз было особенно много, стоянку продлили. Паровоз уступил место поездам дальнего следования ровно в полдень.