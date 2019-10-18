В Пензе вспыхнула машина скорой помощи – соцсети

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
18 октября 2019, 15:06Происшествия
18 октября в Пензе загорелась «ГАЗель» скорой помощи. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети.
На странице penza_info58 социальной сети Instagram очевидцы разместили видео с горящей машиной скорой помощи.
Пожар помогли потушить водители грузовика с цистерной, которые не смогли проехать мимо: они извлекли шланг и залили водой очаг возгорания на капоте машины.
В МЧС по Пензенской области сообщили, что вызов на тушение автомобиля скорой помощи не поступал. В ведомстве напомнили, что при пожаре нужно незамедлительно звонить по номеру 101 или 112 (с мобильного телефона), пишет ИА «Пенза-Пресс».
18 октября 2019, 16:07Пензенский сквер «Три гвоздики» благоустроят к 9 Мая
18 октября 2019, 15:37Пензенские инспекторы ищут очевидцев массовой незаконной стоянки
18 октября 2019, 15:37Пензенские инспекторы ищут очевидцев массовой незаконной стоянки
18 октября 2019, 15:06В Пензе вспыхнула машина скорой помощи – соцсети
18 октября 2019, 14:36Пензенец раскаялся в том, что стал виновником смертельного ДТП
18 октября 2019, 14:06Красивую дату 19.10.19 для бракосочетания выбрали более 100 пензенцев
18 октября 2019, 13:36Кузнечанина обвиняют в убийстве знакомой из-за денег
18 октября 2019, 12:34В Пензе прошел конкурс на звание лучшего чтеца по шрифту Брайля