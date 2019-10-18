В Пензе вспыхнула машина скорой помощи – соцсети

18 октября в Пензе загорелась «ГАЗель» скорой помощи. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети.

На странице penza_info58 социальной сети Instagram очевидцы разместили видео с горящей машиной скорой помощи.

Пожар помогли потушить водители грузовика с цистерной, которые не смогли проехать мимо: они извлекли шланг и залили водой очаг возгорания на капоте машины.

В МЧС по Пензенской области сообщили, что вызов на тушение автомобиля скорой помощи не поступал. В ведомстве напомнили, что при пожаре нужно незамедлительно звонить по номеру 101 или 112 (с мобильного телефона), пишет ИА «Пенза-Пресс».