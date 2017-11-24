24 ноября 2017, 11:03Происшествия В Пензе вспыхнула машина В Пензе вечером 23 ноября загорелся автомобиль.

Об этом в группе «Это Пенза, Карл!» сообщил пользователь соцсети «ВКонтакте». Подписчик под ником Александр Корж выложил фото с места происшествия. На них видны сотрудники МЧС, которые тушат авто.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС России сообщили, что происшествие произошло накануне в 18.20. Автомобиль «Москвич» загорелся на повороте в поселок Монтажный. К устранению последствий пожара привлекали троих человек и одну единицу спецтехники.

Сейчас устанавливают причину происшествия, которой, по предварительным данным, могло стать короткое замыкание, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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Источник фотографии: Скриншот с https://vk.com/penzakarl

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