В Пензе вспыхнула машина

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24 ноября 2017, 11:03Происшествия
В Пензе вечером 23 ноября загорелся автомобиль.
Об этом в группе «Это Пенза, Карл!» сообщил пользователь соцсети «ВКонтакте». Подписчик под ником Александр Корж выложил фото с места происшествия. На них видны сотрудники МЧС, которые тушат авто.
В пресс-службе регионального ГУ МЧС России сообщили, что происшествие произошло накануне в 18.20. Автомобиль «Москвич» загорелся на повороте в поселок Монтажный. К устранению последствий пожара привлекали троих человек и одну единицу спецтехники.
Сейчас устанавливают причину происшествия, которой, по предварительным данным, могло стать короткое замыкание, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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