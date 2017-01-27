29 января 2017, 15:56Общество В Пензе вспомнили сражение за Сталинград Эта битва, по сути, изменила ход всей мировой истории, став переломной в Великой Отечественной войне и борьбе всего человечества с фашизмом. В России 2 февраля объявлено Днем воинской славы. 74 года назад победоносно для Советского Союза закончилась Сталинградская битва. Сражение за город длилось 200 дней и ночей.

Владимир Керханаджев на сегодняшний день - единственный житель Пензы, который является живым свидетелем Сталинградской битвы. 18-летним юношей из Армении он попал на фронт в августе 1942-го, как раз когда шла оборона Сталинграда.



Сдача города приравнивалась и к военному, и к идеологическому поражению. Первый этап масштабного сражения начался еще 17 июля 1942 года. Через четыре месяца советские войска дали решительный отпор врагу - 19 ноября 1942-го они перешли в контрнаступление. Сражение за Сталинград завершилось 2 февраля 1943 года, когда в ходе операции «Кольцо» сомкнулись клещи вокруг 6-й армии вермахта. Немецкие войска капитулировали.



«Там, конечно, были и полки, и дивизии из пензенцев, но я с ними не встречался. Это уже после, когда я приехал сюда служить в 1972 году, когда стал заниматься ветеранскими делами, тогда встречался, а так нет», - рассказал ветеран Великой Отечественной войны, председатель Пензенского городского Совета ветеранов Владимир Керханаджев.



Помимо Владимира Керханджева, в Сталинградской битве участвовало несколько десятков тысяч пензенцев. Точную цифру, говорит историк Антон Комплеев, ученые до сих пор назвать не могут. Тем не менее, известны имена наших земляков, наиболее ярко проявивших себя во время сталинградской битвы.



«Наверное, у всех на слуху имя дважды Героя Советского Союза Николая Ивановича Крылова, который в период Сталинградской битвы был начальником штаба 62 армии, легендарной армии, на которую пришлась вся тяжесть боев. В начале сентября Крылов исполнял обязанности командующего армией, когда предыдущий командущий был отстранен от командования армией, а новый командующий армией Чуйков еще не прибыл», - сказал доцент кафедры всеобщей истории, историографии и археологии ПГУ Антон Комплеев.



Среди других уроженцев Пензенской области можно выделить Николая Бубнова, под руководством которого 133-я бригада тяжелых танков успешно обороняла южную часть Сталинграда, Анатолия Кадомцева - командира эскадрильи в 688 штурмовом авиационном полку, совершившего более ста вылетов во время сталинградской битвы, а также летчиков Петра Ратникова и Евгения Басулина, которые сыграли роль в нарушении авиационного снабжения немецкой армии. Пенза стала центром, куда доставляли раненных и беженцев с оккупированных территорий. Кроме этого, 65 крупных предприятий СССР было перемещено в нашу область.



Например,машиностроительное предприятие было создано на территории бывшей бисквитной фабрики в 1941 году.



На предприятии выпускались наводящие устройства к реактивным установкам «Катюша». С рассвета до заката и почти без выходных военную технику и боеприпасы собирали подростки и женщины. Начиная с 1942 года, завод приступил еще и к освоению прядильных и крутильных машин для хлопка и шерсти. Армии, кроме оружия, были нужны белье и шинели.



Помимо производства военной техники, Пенза играла важное значение как узел коммуникации для доставок боеприпасов и машин на поле боя. О том, что в Пензенской облати делают для фронта и победы, знали прекрасно в немецком командовании. В обнародованных архивах хранятся фото, сделанные с вражеских самолетов, на которых отмечены крупные промышленные объекты области и железнодорожные узлы.



По мнению некоторых историков, Адольф Гитлер очень жалел, что в свое время не разбомбил Пензенский железнодорожный узел. Якобы его уничтожение помогло бы немецким войскам одержать победу под Сталинградом.



200 героических дней обороны Сталинграда вошли в историю как самые кровопролитные и жестокие. Победа в Сталинградской битве имела для СССР огромное международное и военно-политическое значение. Она наметила коренной перелом в ходе Второй мировой войны. После Сталинграда наступил период изгнания немецких оккупантов с территории нашей страны.

Общество

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