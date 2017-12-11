В Пензе Всемирный день футбола отметили турниром

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11 декабря 2017, 19:45Спорт
Международный день футбола медийные и творческие команды Пензы отметили, как и полагается, - турниром. Во дворце спорта «Олимпийский» прошел первый зимний кубок по мини-футболу «В кругу друзей», организованный телерадиокомпанией «Экспресс».
Зимний кубок по мини-футболу начался не с удара по мячу, а с награждения. Детская команда «Зенит-2007» удачно завершила спортивный сезон. Воспитанники пензенской футбольной школы участвовали в пяти крупных турнирах и четырежды стали лучшими. При этом не только на региональном, но и на всероссийском уровне. За отличные результаты - приятные подарки.
«Мы очень благодарны людям, которые пригласили нас на этот праздник. Мальчишки в восторге от подарков и посещения такого мероприятия. Все здорово», - поделился заведующий центром детско-юношеского футбола ФК «Зенит» Михаил Крюков.
После награждения - сразу к делу. «В кругу друзей» - первый крупный спортивный праздник, организованный телерадиокомпанией. И пусть в турнире приняли участие всего четыре команды - интрига держалась до последнего. Одним из самых зрелищных и результативных стал матч открытия. Сборные ТРК «Экспресс» и областного театра драмы забили на двоих семь мячей.
В командах подобрались настолько равные составы, что ни одной не удалось избежать поражения. Зимний кубок прошел по круговой системе. Продолжительность каждого матча была всего 20 минут. Но и этого времени хватило, чтобы в полной мере насладиться футболом.
«Мы впервые участвуем в турнире. Спасибо организаторам, они огромные молодцы. Но еще я хочу сказать спасибо актерам, людям, работающим в театре, которые нашли время между тяжелыми репетициями и спектаклями, чтобы сыграть в этом достаточно серьезном турнире», - сказал актер пензенского драматического театра, капитан команды «Антракт» Павел Тачков.
«Я вообще в большом шоке, что попал сюда. Мне понравилось все, но хотелось бы побольше команд, чтобы больше людей занимались спортом в Пензе»,- отметил музыкант, вратарь команды ЦКиД им. Кирова Артем Лапшов.
Победителем зимнего кубка по мини-футболу стала команда городского центра культуры и досуга. Молодой творческий коллектив получил не только медали, но и серебряный кубок - по форме и дизайну напоминающий главный трофей Английской футбольной премьер-лиги.
Впрочем, без памятных трофеев и подарков от организаторов и партнеров турнира ни остался никто. В планах у коллектива телерадиокомпании «Экспресс» - сделать турнир «В кругу друзей» ежегодным. А следующим летом организаторы намерены вновь собрать творческие и медийные коллективы Пензы, чтобы выяснить, кто сильнее в пляжном футболе.
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