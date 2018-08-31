В Пензе все-таки нашли деньги на снос самостроя на ул. Суворова

В Пензе решился вопрос со сносом самостроя на ул. Суворова. Здание демонтируют за счет средств городского бюджета. Такое решение было принято на сессии Гордумы 31 августа.

Как сообщила начальник финансового управления Пензы Ольга Завьялкина, на снос двух зданий - на ул. Суворова, 173 и ул. Володарского, 89/3 - направят более 2 млн рублей.

Вопрос, выделять или нет деньги на снос здания на ул. Суворова, в Думе обсуждали уже не в первые раз. Так, на внеочередной комиссии по бюджету 2 августа депутаты практически единогласно проголосовали против.

И в этот раз нашлись противники такого решения.

«А мы без бюджетных затрат не можем обойтись? Если мы пойдем такими темпами, скоро встанет вопрос о сносе многоквартирного дома по ул. Гоголя, а там речь не о 2 млн. Это мы так разоримся. Надо искать какой-то другой выход. Мы же понимаем, что мы не вернем эти деньги никогда», - возмутился депутат Алексей Шуварин.

Ольга Завьялкина заметила, что деньги попытаются вернуть, однако народного избранника это не удовлетворило.

«Мы заявить можем все, что угодно. Вопрос – вернут ли», - сказал он.

Глава горадминистрации Виктор Кувайцев поспешил успокоить – дом по ул. Гоголя такая судьба не ждет.

«Суд определил там другой выход. Жители, получившие долю, занимаются тем, чтобы иметь свои права на какую-то часть здания», - объяснил он.

По словам мэра, нет задачи снести за счет бюджета все самовольно возведенные здания, речь идет о тех случаях, когда они мешают городу развиваться, а пензенцам – жить.

Однако Алексей Шуварин продолжал стоять на своем.

«Эта проблема существует давно, и с ней, безусловно, надо бороться. Но мне кажется кощунственным тратить средства налогоплательщиков на снос объекта, который собственник построил незаконно. Тем более, мы понимаем, что их не вернем. Надо работать со службой судебных приставов, были же случаи, когда самострои сносились за счет федеральных средств. Я сомневаюсь, что надо тратить деньги на эти цели», - подчеркнул он.

Однако решение о выделении средств было принято большинством голосов. Всего, для справки, в Пензе – около 30 самовольно возведенных объектов.

Сообщает ИА «Пенза-Пресс».