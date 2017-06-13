В Пензе вручили паспорта РФ уроженцам иностранных государств

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13 июня 2017, 19:33Общество
В День России в городской администрации состоялась торжественная церемония вручения паспортов гражданам страны, достигшим 14 лет. Кроме того, документы получили и уроженцы стран ближнего зарубежья, принявшие гражданство нашей страны.
Получение паспорта для этих молодых людей волнительно вдвойне. Главные документы, удостоверяющие личность, жители Пензы, достигшие 14-летнего возраста, получают из рук губернатора Пензенской области.
«Это важное событие для каждого из вас. Может, вы еще не понимаете, но я думаю, когда вы получите в руки этот документ, у вас все равно сердце забьется сильнее, потому что вы станете полноправными гражданами РФ. У вас уже появляется другая ответственность за ваши поступки», - сказал Иван Белозерцев.
В ходе торжественной церемонии паспорта вручили и уроженцам стран ближнего зарубежья, принявшим гражданство Российской Федерации. Все они уже на протяжении длительного времени проживают в Пензе.
«Принято решение о вручение паспорта гражданина РФ нашим соотечественникам, которые изъявили желание постоянно проживать на нашей территории и делать все возможное, чтобы Россия процветала. Эти граждане хотят жить здесь и чувствовать себя в безопасности», - отметил начальник УМВД России по Пензенской области Юрий Рузляев.
Паспорта граждан Российской Федерации получили 25 человек. С этим событием собравшихся поздравили и пензенские артисты.
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