В Пензе вручили награды участникам агропромышленной выставки

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30 октября 2017, 15:37Общество
Заместитель председателя правительства, министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков вручил от региона почетные награды участникам и организаторам Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2017».
«Позвольте выразить слова благодарности за большую проделанную работу по подготовке участия Пензенской области в главном аграрном мероприятии страны и эффективную работу на Всероссийском мероприятии. «Золотая осень» для нас - традиционно мероприятие, на котором мы подводим определенные итоги, показываем что-то новое в развитии АПК региона. Приятно отметить, что в этом году производители достойно представили свою продукцию, оказали большое содействие в презентации агропромышленного комплекса (АПК) Пензенской области», - сказал Андрей Бурлаков.
Зампред вручил участникам выставки заслуженные награды, сообщает пресс-центр областного правительства.
«Мероприятия «Золотой осени» позволяют нам не только развивать контакты в сфере АПК, но уже на протяжении многих лет поддерживать положительный имидж региона. В этом году наш стенд посетил вместе с коллегами министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев, положительно оценив работу пензенского АПК», - отметил глава регионального аграрного ведомства.
Глава регионального минсельхоза поблагодарил и вручил награды студентам Пензенского государственного аграрного университета, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Ежегодно университет оказывает нам колоссальную помощь и поддержку в части организации работы на Всероссийской выставке. Безусловно, я благодарен ребятам. Это большая помощь для нас и, надеюсь, хороший опыт для студентов», - подчеркнул он.
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