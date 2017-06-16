В Пензе вручили гранты на развитие фермерских хозяйств

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16 июня 2017, 15:33Общество
В министерстве сельского хозяйства Пензенской области сельскохозтоваропроизводителям вручили сертификаты участников поддержки малых форм хозяйствования.
В областном аграрном ведомстве заместитель министра сельского хозяйства региона Эдуард Каташов вручил сертификаты участникам мероприятий по поддержке начинающих фермеров, развития семейных животноводческих ферм на базе крестьянских фермерских хозяйств и развития сельскохозяйственной кооперации.
По итогам отбора победителями признали 14 заявителей, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«Среди бизнес-проектов – развитие отраслей мясного и молочного скотоводства, коневодства, картофелеводства, переработка сельскохозяйственной продукции, производство охлажденного мяса и мясных полуфабрикатов, а также переработка рыбы», - сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Пензенской области.
За период 2012-2016 годы в регионе организовали 172 крестьянских фермерских хозяйства и 40 животноводческих ферм.
Более 103 млн рублей средств консолидированного бюджета составит грантовая поддержка малых форм хозяйствования в этом году. На поддержку начинающих фермеров направят 21,1 млн рублей, на развитие семейных ферм выделят 50,5 млн рублей и на поддержку и развитие сельхозкооперации – 31,6 млн рублей.
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