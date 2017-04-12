12 апреля 2017, 19:59Общество В Пензе предложили отменить автобусы после 8 вечера В Пензенской городской Думе прошло заседание постоянной комиссии. Одной из главных тем обсуждения стали пассажирские перевозки на городских и дачных маршрутах.

После 20.00 - в автобусный парк. Возможно, так теперь будет работать пассажирский транспорт большой вместимости. По словам депутата городской Думы Андрея Фомина, работа автобусов по старому графику - до половины десятого вечера - уже нерентабельна: слишком низкий пассажиропоток. По его мнению, пензенцы без проблем смогут добраться до дома и на маршрутках. Их график работы - до 23.00 - останется прежним.



«В этом плане ущерба для граждан, пользующимся общественным транспортом в вечернее время, не будет», - заявил Андрей Фомин.

Подняли и вопрос, который беспокоит сотни жителей области: какой график будет у дачных автобусов. Начальник управления транспорта и связи города Пензы заверил, что на все рейсы автобусы будут выходить, как и прежде: с конца апреля по июнь - в среду, субботу и воскресенье. С июня по август, когда дачники активнее будут ухаживать за грядками, в расписание включат пятницу.



«За неделю до начала дачного сезона расписание будет размещено на конечных остановках. Стоимость проезда по транспортной карте останется на уровне прошлого года - 30-35,40-45 рублей. За наличный расчет там - небольшое увеличение, где-то порядка 6%», - рассказал начальник управления транспорта и связи города Пензы Максим Иванкин.

По словам Максима Иванкина, в 2017 году для стабильного транспортного обслуживания жителей города планируют увеличить подвижной состав автобусов большой вместимости. Некоторые из них заменят маршрутные автобусы малого класса.

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