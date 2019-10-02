В Пензе временно перекроют улицу Славы. СХЕМА

В Пензе 5 октября перекроют движение на четной стороне улицы Славы – на участке дороги от улицы Кирова до улицы Урицкого.

В пресс-службе мэрии пояснили, что ограничение связано с ярмаркой, которая пройдет в сквере Славы. Оно будет действовать с 23 часов 4 октября до 16 часов 5 октября. Исключение будет сделано для машин участников ярмарки.

Напомним, ярмарка будет работать с 8:00 до 15:00. На ней пензенцы могут приобрести овощи, саженцы, хлебобулочные и кондитерские изделия, молочную и кисломолочную продукцию, яйца, колбасы и прочие фермерские товары, пишет ИА «Пенза-Пресс».