В Пензе временно отключат несколько светофоров

17 февраля 2020, 11:03Общество
17 февраля в Пензе не будут работать несколько светофоров.
Как пояснили в пресс-службе мэрии, отключение электроснабжения от светофорных объектов связано с проведением планового ремонта горэлектросети.
В частности, 17 февраля не будут работать светофоры:
- с 9:30 до 12:00 - ул. Чаадаева (ост. «Пенза-2»);
- с 13:30 до 15:00 - ул. Захарова/ул. Космодемьянской;
- с 13:30 до 15:00 – ул. Пушкина/ул. Кулакова.
Водителям и пешеходам советуют быть внимательными во избежание аварийных ситуаций, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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