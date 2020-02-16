В Пензе временно отключат несколько светофоров

17 февраля в Пензе не будут работать несколько светофоров.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, отключение электроснабжения от светофорных объектов связано с проведением планового ремонта горэлектросети.

В частности, 17 февраля не будут работать светофоры:

- с 9:30 до 12:00 - ул. Чаадаева (ост. «Пенза-2»);

- с 13:30 до 15:00 - ул. Захарова/ул. Космодемьянской;

- с 13:30 до 15:00 – ул. Пушкина/ул. Кулакова.

Водителям и пешеходам советуют быть внимательными во избежание аварийных ситуаций, пишет ИА «Пенза-Пресс».