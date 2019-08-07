В Пензе временно ограничат движение на ул. Кольцова

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07 августа 2019, 17:08Общество
По улице Кольцова в Пензе нельзя будет проехать в течение десяти дней. Это связано с проведением ремонтных работ в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
По информации пресс-службы городской администрации, движение будет ограничено 9 августа с 8.00 по 19 число включительно.
В качестве объездных путей Департамент ЖКХ города Пензы предлагает использовать улицы Карпинского, 8 Марта, путепровод в створе улицы 8 Марта, проспект Строителей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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