07 августа 2019, 17:08Общество

В Пензе временно ограничат движение на ул. Кольцова

По улице Кольцова в Пензе нельзя будет проехать в течение десяти дней. Это связано с проведением ремонтных работ в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По информации пресс-службы городской администрации, движение будет ограничено 9 августа с 8.00 по 19 число включительно.

В качестве объездных путей Департамент ЖКХ города Пензы предлагает использовать улицы Карпинского, 8 Марта, путепровод в створе улицы 8 Марта, проспект Строителей, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
просмотров 105

Вам может быть интересно

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/vremenno_zakryvaetsya_dvizhenie_po_ulitse_koltsova/

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ