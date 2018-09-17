В Пензе временно изменится схема движения автобуса №68

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17 сентября 2018, 14:36Общество
В Пензе из-за ремонта теплотрассы на ул. Карла Маркса временно изменится схема движения автобуса № 68 «Тепличный комбинат - Арбековская Застава».
Маршрут будет другим с 20 часов 18 сентября до 5 часов 19 сентября, сообщает пресс-служба мэрии.
От остановки «Детская библиотека» автобус поедет до «Библиотеки им. Лермонтова» и «ПГУ», а далее - и по маршруту, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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