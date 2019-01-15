В Пензе врачи-онкологи обучились международным стандартам диагностики

Врачи-оноклоги и специалисты лучевой диагностики Пензенской области завершили обучение на курсах повышения квалификации по работе с Международной классификацией BI-RADS.

Всего обучение прошло 160 пензенских специалистов, отметили в пресс-службе регионального минздрава.

Суть методики состоит в следующем: после исследования врач-диагност передает врачу-клиницисту максимально детальную информацию при подозрении на опухоль, а протокол, то есть описание полученных результатов, будет изложен структурно, по четкому стандарту и подчинен определенным критериям описания. Этот протокол поможет не только поставить правильный диагноз, но и определиться с планом дальнейшего дообследования и выбором тактики лечения.

Шкалу BI-RADS успешно используют во многих странах мира. Ее изучение и дальнейшее практическое применение в работе пензенских врачей-специалистов позволит увеличить шанс на своевременное выявление заболеваний и выздоровление, пишет ИА «Пенза-Пресс».