В Пензе врачи-онкологи обучились международным стандартам диагностики

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15 января 2019, 10:32Общество
Врачи-оноклоги и специалисты лучевой диагностики Пензенской области завершили обучение на курсах повышения квалификации по работе с Международной классификацией BI-RADS.
Всего обучение прошло 160 пензенских специалистов, отметили в пресс-службе регионального минздрава.
Суть методики состоит в следующем: после исследования врач-диагност передает врачу-клиницисту максимально детальную информацию при подозрении на опухоль, а протокол, то есть описание полученных результатов, будет изложен структурно, по четкому стандарту и подчинен определенным критериям описания. Этот протокол поможет не только поставить правильный диагноз, но и определиться с планом дальнейшего дообследования и выбором тактики лечения.
Шкалу BI-RADS успешно используют во многих странах мира. Ее изучение и дальнейшее практическое применение в работе пензенских врачей-специалистов позволит увеличить шанс на своевременное выявление заболеваний и выздоровление, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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