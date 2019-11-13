В Пензе врача скорой помощи избили на вызове

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
13 ноября 2019, 14:36Происшествия
В Пензе медики «скорой» прибыли на вызов, где застали мужчину без сознания. Придя в чувства, пациент начал вести себя агрессивно.
На улице Урицкого вечером во вторник, 12 ноября, произошла драка. После звонка в полицию на место прибыл экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Там их встретил врач скорой медицинской помощи.
Он рассказал, что бригада прибыла на вызов. По указанному адресу медики застали лежащего на земле мужчину, потерявшего сознание. Они привели его в чувства и посадили в машину «скорой».
Оказалось, что 56-летний мужчина пьян. В автомобиле он стал вести себя агрессивно и ударил врача по голове, начал размахивать руками и ногами, выламывал медицинское оборудование.
«Задержанного мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».
13 ноября 2019, 19:38В Пензе стартовали соревнования по эстетической гимнастике
13 ноября 2019, 19:31В пензенском минздраве планируют ввести антикоррупционные пункты
13 ноября 2019, 19:28Работа школьницы из Пензы признана лучшей на конкурсе поисковых отрядов
13 ноября 2019, 19:23В Пензенской области на поддержку бизнесменов направят более 2 млрд руб
13 ноября 2019, 19:14В Кузнецк на турнир по борьбе приехали более 200 спортсменов
13 ноября 2019, 19:09В баре Пензы застолье закончилось поножовщиной
13 ноября 2019, 19:06Областной суд оставил без изменения приговор по делу Савина, Ширшиной и Титковой
13 ноября 2019, 19:02Снюс. Здоровью молодых пензенцев угрожает новая опасность