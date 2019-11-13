В Пензе врача скорой помощи избили на вызове

В Пензе медики «скорой» прибыли на вызов, где застали мужчину без сознания. Придя в чувства, пациент начал вести себя агрессивно.

На улице Урицкого вечером во вторник, 12 ноября, произошла драка. После звонка в полицию на место прибыл экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Там их встретил врач скорой медицинской помощи.

Он рассказал, что бригада прибыла на вызов. По указанному адресу медики застали лежащего на земле мужчину, потерявшего сознание. Они привели его в чувства и посадили в машину «скорой».

Оказалось, что 56-летний мужчина пьян. В автомобиле он стал вести себя агрессивно и ударил врача по голове, начал размахивать руками и ногами, выламывал медицинское оборудование.

«Задержанного мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».