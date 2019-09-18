В Пензе врач получила серьезные травмы, но не бросила пациента

Установлено, что 22 января бригада «скорой» прибыла по вызову к дому, но грузовой фургон загородил проезд во двор. 73-летняя врач подошла к водителю и попросила его отъехать, затем обошла машину, но почувствовала толчок в спину и упала. Когда она подняла взгляд, то увидела, что грузовик наезжает на нее, медик закричала, и фургон остановился.

По данным материалов дела, в тот день уроженец Азербайджанской ССР сел за руль грузового фургона пьяным. При движении задним ходом он не выбрал подходящую скорость и не попросил других помочь сориентировать его. Мужчина не заметил, что на его пути была женщина.

Пострадавшая получила серьезные травмы, но, несмотря на это, отправилась к больному, а только после этого позвонила в диспетчерскую и рассказала о произошедшем.

При вынесении приговора виновному водителю суд учел, что он впервые совершил неосторожное преступление, признал вину и добровольно выплатил пострадавшей 150 000 рублей. В результате ему назначили полтора года лишения свободы условно и лишили водительского удостоверения на два года. Также с подсудимого взыскали в пользу потерпевшей 150 000 рублей, расходы на адвоката - 30 000 рублей.

Кроме того, в адрес министра здравоохранения региона суд вынес постановление о поощрении пострадавшего врача. Так как женщина, получив травмы, все равно оказала помощь больному, пишет ИА «Пенза-Пресс».