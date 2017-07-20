В Пензе вплотную займутся нарушениями прав граждан

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20 июля 2017, 18:24Общество
Прокуратура Пензенской области заключила соглашение о сотрудничестве с региональной Общественной палатой. Теперь общественники и правоохранители будут вместе разбираться с обращениями о нарушении прав граждан. Для этого в регионе будут созданы специальные комиссии.
«Наладим продуктивный диалог. Я думаю, это позволит нам не только обеспечить те интересы личности и общества, о которых я говорила, но и то, что для нашего региона не маловажно, обеспечить уважительное отношение граждан и чиновников к закону», - сообщила прокурор Пензенской области Наталья Канцерова
Кроме того, прокуратура и Общественная палата Пензенской области совместно займутся профилактикой правонарушений и преступлений.
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