В Пензе впервые за несколько месяцев подешевели яйца

04 февраля 2020, 16:07Общество
Информагентство «Пенза-Пресс» проводит ежемесячный мониторинг цен на социально важные продукты. Последний показал, что впервые за долгое время снизилась цена яиц.
Так, средняя цена одного яйца в январе составила 4 руб. 17 коп. По сравнению с прошлым месяцем, она снизила на 90 коп., или 17,7%.
Такой цены не было давно. По данным мониторинга, с июля по ноябрь 2019 года рост стоимости яиц составил 48%. В связи с этим в декабре информагентство обратилось в региональное управление ФАС с просьбой проверить обоснованность такого роста. В итоге нарушений не обнаружено.
Подробный ответ УФАС вы можете узнать из нашего материала по ссылке, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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