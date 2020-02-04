В Пензе впервые за несколько месяцев подешевели яйца

Информагентство «Пенза-Пресс» проводит ежемесячный мониторинг цен на социально важные продукты . Последний показал, что впервые за долгое время снизилась цена яиц.

Так, средняя цена одного яйца в январе составила 4 руб. 17 коп. По сравнению с прошлым месяцем, она снизила на 90 коп., или 17,7%.

Такой цены не было давно. По данным мониторинга, с июля по ноябрь 2019 года рост стоимости яиц составил 48%. В связи с этим в декабре информагентство обратилось в региональное управление ФАС с просьбой проверить обоснованность такого роста. В итоге нарушений не обнаружено.

Подробный ответ УФАС вы можете узнать из нашего материала по ссылке, пишет ИА «Пенза-Пресс».