В Пензе впервые в плавании будут состязаться малыши

19 июля в Пензе впервые пройдут соревнования по плаванию среди детей от года до двух лет.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, состязания будут проходить в детском бассейне дворца водного спорта «Сура». Их участниками станут малыши, занимающиеся в группах «грудничкового плавания».

Они будут нырять за игрушкой, проплывать под разделительной дорожкой, плавать на спине и др.

Призеры получат приглашения в «Суру» на посещение бассейна родителей с детьми.

Регистрация участников начнется в 10.40. Во время состязаний (0+) будет дежурить медсестра, пишет ИА «Пенза-Пресс».