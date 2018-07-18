В Пензе впервые в плавании будут состязаться малыши

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18 июля 2018, 15:37Спорт
19 июля в Пензе впервые пройдут соревнования по плаванию среди детей от года до двух лет.
Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, состязания будут проходить в детском бассейне дворца водного спорта «Сура». Их участниками станут малыши, занимающиеся в группах «грудничкового плавания».
Они будут нырять за игрушкой, проплывать под разделительной дорожкой, плавать на спине и др.
Призеры получат приглашения в «Суру» на посещение бассейна родителей с детьми.
Регистрация участников начнется в 10.40. Во время состязаний (0+) будет дежурить медсестра, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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