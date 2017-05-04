04 мая 2017, 20:35Образование В Пензе впервые стартует конкурс «Студент года Сурского края» В начале лета в Пензенской области выберут студента года. Церемония награждения пройдет в стенах Центра культуры и досуга. Еще не поздно отправить заявку на участие. Сделать это можно до 21 мая на официальном сайте конкурса. К участию приглашают всех студентов области в возрасте до 30 лет и без академических задолженностей.

В Пензе из студентов высших учебных заведений выберут лучшего. В регионе впервые стартует конкурс «Студент года Сурского края». Определить лучших жюри предстоит в десяти номинациях.

Алина Сафронова надеется завоевать титул журналиста года. Достижений в копилке первокурсницы - пока немного, но воли к победе ей не занимать.



«Я сначала хотела стать редактором какого-нибудь большого журнала, затем попробовала себя в студенческом телевидении и пошла корреспондентом в пресс-центр. Мне очень понравилось писать, я нашла в этом себя. О конкурсе узнала из социальных сетей. Друзьям я не рассказала, а то вдруг они тоже подадут заявку и обгонят меня», - поделилась она.



Подобные конкурсы проходят практически в каждом вузе, поэтому организаторы решили объединить лучших студентов со всей Пензенской области в одном масштабном проекте. Планируется, что заявки на участие в региональной премии подадут более 200 учащихся пензенских вузов. Пока желание изъявили около 50 студентов.



«Самый главный критерий — это, конечно же, возрастной ценз. До 30 лет могут ребята подать, обязательно должны быть студенты очники или заочники. Не должно быть академической задолженности. Подать заявки можно до 21 мая», - рассказала организатор премии «Студент года Сурского края-2017» Валерия Семина.

Конкурс пройдет в три этапа. В заочном из сотен желающих в каждой номинации выберут по восемь претендентов на победу. Затем счастливчикам предстоит презентовать себя. Лучший из лучших станет обладателем гран-при конкурса и получит главный приз - ноутбук и возможность пройти стажировку в одной из крупнейших компаний страны.

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