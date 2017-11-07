07 ноября 2017, 19:21Спорт В Пензе впервые состоится турнир по смешанным единоборствам 19 ноября Пенза станет столицей «ММА». В этот день на «Дизель-Арене» впервые состоится турнир по смешанным единоборствам «Fight Nights Global» (0+). Главная интрига вечера - титульный поединок живых легенд боевого самбо: на ринге встретятся Сергей Павлович и Кирилл Сидельников.

Этот бой войдет в историю смешанных единоборств России. Через несколько дней на пензенском ринге встретятся старооскольский «монстр» Кирилл Сидельников и самый грозный тяжеловес российского «ММА» Сергей Павлович. Эти имена знает каждый любитель боевых зрелищ. Оба - молодые, многообещающие, невероятно талантливые спортсмены. Павлович в свои 26 - уже претендент на звание «Самого опасного человека на планете». Ни один из его соперников не продержался даже до второго раунда. Сидельников - протеже самого Федора Емельяненко. Он пять раз выиграл чемпионат мира по боевому самбо и шесть раз - чемпионат Европы.

«Два тяжеловеса, два русских богатыря в одной клетке бьются за пояс чемпиона организации - это на самом деле дорого стоит и, я считаю, что Пензе действительно повезло, повезло, что именно она примет этот бой», - сказал президент промоутерской компании «Fight Nights» Камил Гаджиев.

Этот поединок ждали еще весной. В конце марта Павлович и Сидельников должны были поставить точку в розыгрыше Гран-при «Fight Nights Global». Однако по причине травмы Сидельникова бой не состоялся. Теперь все болельщики в ожидании 19 ноября. Всего в этот день в Пензе, помимо главного титульного сражения, пройдет еще 10 бескомпромиссных поединков.

«Тот факт, что есть главный бой, вдохновляет не только зрителей, но и самих участников - всех тех, кто бьется в остальных поединках. В них будет много местных ребят. Для них это хороший шанс - зацепиться и перейти в другую категорию - не весовую, а медийную», - пояснил Камил Гаджиев.

И, все-таки, главная интрига - сумеет ли старооскольский богатырь Кирилл Сидельников совершить спортивный подвиг, или Сергей Павлович останется по-прежнему непобедимым - узнаем уже скоро. 19 ноября в 19.00 на «Дизель-Арене».

Спорт

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