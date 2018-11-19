В Пензе впервые прошли спортивные соревнования среди семей госслужащих

В училище олимпийского резерва прошли соревнования среди семей госслужащих «Папа, мама, я - спортивная семья». В турнире приняли участие 38 команд, в каждой из которых кто-то из родителей состоит на государственной службе. Такие соревнования в Пензенской области прошли впервые.

«Госслужащие, как правило, - занятые люди. Мы хотим, чтобы они побыли со своими близкими, показали свое мастерство, получили заряд бодрости, и показали всем, что семейные ценности - это очень важно», - сказал министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Первыми на дистанцию вышли самые юные участники. Им было нужно добраться до финиша, не уронив теннисный мяч и передать эстафету мамам. Завершали забег папы, которым предстояло не только пробежать с баскетбольным мячом, но и забросить его в кольцо. Также участники соревнований продемонстрировали умение владеть скакалкой и прошли дистанцию с препятствиями.

«Считаю, что совместный досуг очень объединяет семью, поэтому надо регулярно проводить такие спортивные мероприятия», - отметил главный судья соревнований Татьяна Ледяева.

По словам участников, совмещать семейные занятия спортом с работой и учебой в будние дни - непросто. Однако многие предпочитают проводить выходные с пользой для здоровья.

Несмотря на то, что соревнования носили статус товарищеских, самые быстрые, сильные и выносливые семьи госслужащих получили кубки и медали регионального министерства физической культуры и спорта.