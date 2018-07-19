В Пензе впервые прошли соревнования по плаванию для грудничков

Научились плавать раньше, чем ходить. Так можно сказать о юных пензенцах, которые приняли участие в соревнованиях по плаванию среди детей в возрасте от года до двух лет. Подобные веселые старты для малышей в регионе организовали впервые. Участниками стали 16 детей.

Владу Емельянову - десять месяцев, и, несмотря на возраст, он не только не боится воды, но с удовольствием по команде мамы задерживает дыхание, ныряет и плавает. Юлия сына в шутку называет кандидатом в мастера спорта. От упражнений, которые они выполняют совместно, захватывает дух.

«До трех лет ребенку не разрешаются другие виды спорта, это единственное, чем ему можно сейчас заниматься. Раньше было тяжело, но уже привык, нравится», - сказала она.

Комфортная температура воды - +32, по максимуму спасательного инвентаря, а чтобы малыши не заскучали во время состязаний - яркие игрушки. В программе соревнований - ныряние сидя с поручня с проплыванием до бортика, многократное проныривание под разделительной дорожкой, умение держаться на воде.

«Для мамы это, конечно, физическая нагрузка, ну и общение с ребенком, помогаем, делаем так, чтобы это было весело, в форме игры», - рассказала мама начинающего пловца Светлана Усачева.

«Как правило, с детьми можно начинать плавать, принимать ванну, со второй недели после их рождения, как заживет пуповина. У нас много бассейнов для малышей, просто не все знают, что есть такая дисциплина, как детское плавание», - сказал тренер ДВС «Сура» Николай Пономаренко.

Эффективным упражнениям, которые можно выполнять в воде, малыши научились на занятиях в группах грудничкового плавания. Каждый из 16 участников веселых стартов получил приз - приглашение во дворец водного спорта «Сура» на посещение детского бассейна.