В Пензе впервые прошла онлайн-олимпиада по английскому языку

По всей России стартовала олимпиада по английскому языку «Заврики» (6+). Интеллектуальное состязание для учеников младшей школы проводит портал « Учи.ру » в онлайн-формате. Для пензенских школьников это не новинка: подобные олимпиады по другим предметам уже проходили в регионе, однако детей, готовых показать высокий уровень английского, нашлось не так много.

Первопроходцами онлайн-олимпиады по английскому языку стали 30 пензенских школьников. Восьмилетняя Дарина Мосягина может не только писать и считать на английском, но уже знает не один десяток стран, животных, овощей, фруктов и цветов.

Девочку в этом начинании поддерживает мама. Ольга Мосягина уверена, что без английского в современном мире не обойтись. Язык полезен не только в учебе, он позволяет общаться с людьми в любой точке планеты. На нем говорят больше полутора миллиардов человек.

«В путешествии удается применить. Особенно она очень радуется, когда общается со сверстниками из других стран, понимает их, может о чем-то спросить, получает от этого колоссальное удовольствие», - сказала Ольга Мосягина.

На выполнение заданий детям дается 60 минут. Все они направлены на развитие нестандартного мышления, проверяют лексику, умение работать с текстом и рассуждать логически. Но главное - вопросы не требуют углубленного знания школьной программы, а значит, проявить себя может каждый.

«Приучать ребят к интеллектуальным соревнованиям нужно с начальной школы. Думаю, что эта олимпиада позволит, прежде всего, привить им любовь к языкам, понять, как работать в рамках онлайн-предметов», - отметила заместитель министра образования Пензенской области Лилия Чащина.

Участвовать в интеллектуальном поединке могут все желающие школьники с первого по четвертый класс. Результаты будут известны сразу после выполнения всех заданий.

Олимпиада завершится через две недели. Все участники получат дипломы и почетные грамоты.