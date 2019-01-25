В Пензе впервые прошла областная олимпиада по астрономии

В региональном центре развития прошла областная олимпиада по астрономии для школьников. В ней приняли участие более 50 старшеклассников. Она проводится впервые, так как астрономию в школы Пензенской области как учебный предмет вернули всего год назад. Однако многие участники увлекаются этой наукой гораздо дольше и имеют все шансы на победу в олимпиаде.

Они предельно рационально рассуждают, что на Земле и в космосе все - во власти физики. Но все же прекрасно помнят совет учителей и членов жюри, что для победы в олимпиаде по астрономии главное - уметь мечтать. И они действительно в своей обычной школьной жизни подолгу вглядываются в звездное небо и ищут ответы на самые давние вопросы.

«Стандартный вопрос - есть ли жизнь на других планетах и в соседних галактиках, системах? Увлекаюсь астрономией с детства, у меня есть дома звездные карты и телескоп. Иногда провожу наблюдения, когда небо чистое», - признался ученик Губернского лицея-интерната для одаренных детей Сергей Рязанов.

Олимпиаду по астрономии в Пензенской области в 2019-м написали впервые. У участников, а их 51, за плечами, кроме собственной увлеченности, всего год обучения астрономии в школе и как подготовительный этап - муниципальные олимпиады.

«Уже стал победителем городской олимпиады в десятом классе. Вообще довольно сложно получать знания по этому предмету, так как он появился в образовательных стандартах совсем недавно. Благодарен за подготовку учителю физики», - сказал ученик средней школы №36 Андрей Старостин.

Участие в олимпиадах по физике и математике - еще одно подспорье. А среди необходимых знаний, чтобы выполнить задания, - предельно загадочные вещи, например, сотворение вселенной и движение планет.

«Основные сведения идут по астрофизике, но необходимо знать понятийный аппарат астрономии, элементы ее наблюдений. Желательно иметь вдохновение и восхищаться звездным небом», - отметил доцент кафедры физики ПГУ Роман Зайцев.

Для таких размышлений условия довольно строгие: участникам запрещено пользоваться мобильными телефонами. С собой допускалось принести только непрограммируемый калькулятор, на месте организаторы давали возможность рассчитать необходимые параметры с помощью подвижной карты звездного неба и справочных материалов. Всего в бланке участников - шесть заданий, за каждое выполненное правильно начисляют по восемь баллов. В случае, если школьник выполняет больше 50% заданий, он получает шанс пройти на всероссийский этап.