В Пензе впервые прошла акция «Ночь в зоопарке»

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
05 августа 2019, 19:38Культура
У пензенцев появилась возможность понаблюдать за дикими животными в сумеречное время. В минувшие выходные двери местного зоопарка были открыты до 11 часов вечера. Такую акцию руководство учреждения решило провести впервые за его историю.
Желающих поучаствовать в квесте было столько, что зебре-аниматору пришлось вести отбор с закрытыми глазами, а ребятишкам надеяться на удачу. Участники прошли несколько игровых дистанций и даже подоили козу. Нескучно было и взрослым: зрелищное огненное шоу, интерактивная насыщенная программа и живая фортепианная музыка, насладиться всем этим можно было в рамках акции «Ночь в зоопарке».
«Такие акции проходят в других зоопарках, в некоторых - уже по восемь лет. У нас ни разу такого не было, мы решили попробовать, чтобы узнать, понравится ли людям. Сразу могу успокоить зоозащитников, ни одно животное не пострадало, у каждого есть укромное место, если ему надоедают посетители. Кто-то не ушел, значит, им было интересно. Многие хищники вышли, которые днем спят», - рассказал директор пензенского зоопарка Андрей Воскресенский.
Во время ночной прогулки среди вольеров каждый отыскивал притаившихся в сумерках хищников, желал спокойной ночи лебедям и приветствовал белого медведя.
Двери пензенского зоопарка были открыты до 23:00. К акции присоединились около 2000 человек. Хоть необычное мероприятие и было организовано впервые за 38 лет, теперь в планах - проводить его ежегодно.
05 августа 2019, 19:51Квартиры в десяти пензенских многоэтажках затопило во время капремонта
05 августа 2019, 19:41Непогода. В Пензе неделю будут лить дожди
05 августа 2019, 19:38В Пензе впервые прошла акция «Ночь в зоопарке»
05 августа 2019, 19:3620 пензенцев отработали на практике правила лесного поиска
05 августа 2019, 19:31Директорам пензенских школ пригрозили увольнением за поборы с родителей
05 августа 2019, 19:28В Пензе иномарка сбила женщину на пешеходном переходе
05 августа 2019, 19:23В Пензе мошенники обманули сотрудницу салона оптики на 50 тыс руб
05 августа 2019, 19:19В Кузнецке ожидают поступления современных автобусов