В Пензе впервые прошел зимний кубок по кроссфиту

Атлеты из Пензы, Самары, Саратова, Тольятти и Ульяновска состязались в функциональном многоборье. Зимний кубок организовали на площадке одного из профильных спортивных клубов. Комплексы турнира - это задания на силу, выносливость и технику выполнения.

Стройное тело - один из главных плюсов регулярных занятий. Елена Шведко погрузилась в философию кроссфита всего полгода назад, но небольшой тренировочный стаж не помешал девушке приехать на зимний кубок по функциональному многоборью. Шесть часов в пути, и тольяттинская делегация из 22 атлетов - в Пензе.

«Волнуюсь, конечно, но обязательно соберусь и постараюсь хорошо выступить. Хочется проверить свои силы и получить соревновательный опыт, ну и вообще интересно потусоваться в спортивной сфере», - сказала она.

Пройти комплекс разносторонней физической подготовки решили восемь десятков спортсменов, среди которых - немало любителей. Как правило, зимний кубок проходил в столице под патронажем федерации функционального многоборья, однако в 2018 году соревнования отменили. Тогда пензенцы решили организовать Winter Cup у себя дома.

«Сначала планировали его сделать только для участников нашего спортивного клуба, но после размещения афиши посыпалось огромное количество заявок из разных городов. В турнир входят выполнение несложных технических элементов: движения из плиометрики, гимнастики, прыжки на коробку, челночный бег, подтягиваний, запрыгивание на тумбу», - рассказала соорганизатор соревнования по функциональному многоборью Руслан Магдеев.

Не обладая огромными мышцами, участники кубка могут похвастать силой и здоровьем. Ивану Унгуряну из Саратова - 45 лет, и всего пять из них он занимается функциональным многоборьем. У него есть даже своя группа «Команда Ивана Ивановича», последователи называют его идейным вдохновителем.

«Периодически прохожу медосмотр. Врачи удивляются, говорят, что все хорошо: сердце работает, сосуды тоже. Были проблемы с суставами поясницы, сейчас их все меньше. Нужно всегда держать себя в тонусе», - отметил он.

Судьи учитывали время и качество выполнения упражнений. По сумме набранных баллов определились сильнейшие. «Золото» среди любителей завоевали кроссфитеры из Пензы и Заречного. Лучшими атлетами стали спортсмены из Тольятти.