В Пензе впервые прошел областной турнир по бадминтону

В регионе решено возродить бадминтонные традиции. В Пензе впервые организовали областной турнир по этой дисциплине. Пока спортсмены-новички только набираются опыта у наставников, но инициаторы соревнований уверены, что большие победы - впереди.

Ударить по волану ракеткой и чтобы он приземлился на стороне противника - задача не из простых. Ведь некоторые из участвующих в соревновании мальчишек и девчонок занимаются бадминтоном не больше полугода.

«Папа предложил начать заниматься этим видом спорта, я согласилась. Мне нравится делать подачи. Играю с подружками», - рассказала участница соревнований Анастасия Рубан.

В областном турнире участвовали спортсмены от семи лет. Соревнования организовали впервые по инициативе главы администрации Пензенского района Сергея Козина.

«Не было площадки, где вы могли бы показать свои навыки, которые вместе с тренером, учителями вы отрабатывали. Сегодня мы с вами начнем длинный путь в большой спорт и, конечно, вы когда-нибудь придете к заветным победам», - сказал он.

Раньше бадминтонисты занимались на площадке пензенской школы №32, но там секцию закрыли. Теперь тренировки проходят в школе села Засечного. По словам тренера и главного судьи соревнований Павла Кудашкина, который вернулся в спорт после перерыва, пензенскую школу бадминтона необходимо реанимировать. В мире игра по популярности занимает третье место - после футбола и легкой атлетики, а по энергозатратам - второе после хоккея.

«Мой воспитанник, Жора Карпов, стал в 2019 году чемпионом Европы среди юношей, также взял «серебро» среди взрослых. Это говорит о том, что нас неплохие бадминтонные традиции в городе. Сегодняшний турнир, который посвящен детям, проводят они сами и играют с удовольствием. Понимают, что спорт их дисциплинирует», - отметил Павел Кудашкин.

Между собой соперничали спортсмены от 7 до 17 лет из областного центра и Пензенского района. Победителей определили в каждой из трех возрастных категорий.