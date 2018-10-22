В Пензе впервые прошел конкурс патриотической песни «Сурский воин»

Участников конкурса патриотической песни «Сурский воин» разделяют более 1300 километров. 30 коллективов из Смоленска, Тольятти, Самары и Пензы представили на суд жюри свои номера. В финальном гала-концерте приняли участие семь конкурсантов.

Алексей Журавлев старался за кулисами держать себя в руках и не нервничать. Но уже через пару минут, выйдя на сцену, он вновь начал волноваться. Автор одним из первых выступил на гала-концерте фестиваля «Сурский воин». В своей композиции исполнитель рассказал реальную историю жизни пермского пограничника Юрия Епифанова.

«Очень долго подбирал стихи, редактировал их. В результате получилась душевная песня. И, когда я презентовал ее в школе, где учился Юра Епифанов, люди, которые знали его, сказали, что получилось, как от первого лица, им понравилось», - рассказал он.

Конкурс патриотической песни «Сурский воин» проходит в областном центре впервые. Принять участие в нем могли исполнители и музыканты от 14 лет. Заявки принимались в нескольких номинациях: «Солисты», «Вокальный ансамбль», «Авторская песня» и «Вокально-инструментальный ансамбль».

«Предварительно провели заочные слушания. Затем прошел очный тур, по результатам которого между участниками конкурса распределились места», - сказал организатор конкурса-фестиваля патриотической песни «Сурский воин» Владимир Холзинев.

Участники представили на суд жюри 30 номеров. В финал прошли лишь семь самых ярких выступлений.

Всем исполнителям вручили дипломы и подарки. В завершение концерта перед гостями выступил смоленский ансамбль патриотической песни «Трассера».