В Пензе впервые пройдут соревнования по перетягиванию каната

В Пензе на базе дворца спорта «Буртасы» впервые пройдут всероссийские соревнования по перетягиванию каната (0+).

Первенство России по перетягиванию каната, в котором будут участвовать юниоры и юниорки до 23 лет, будет проходить 8 декабря с 16.00 до 18.00. Предварительно на соревнования заявились спортсмены из шести регионов России: Пензенской, Свердловской областей, Орла, Твери, Санкт-Петербурга, Москвы.

Кубок России по перетягиванию каната (мужчины, женщины) будет проходить 9 декабря с 11.00 до 16.00. В турнире будут соревноваться спортсмены из двенадцати регионов России: Иркутской, Орловской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Ульяновской, Тверской областей, Республики Дагестан, Удмуртской Республики, Москвы, Санкт-Петербурга.

Торжественное открытие состоится 8 декабря в 15.00, пишет ИА «Пенза-Пресс».