07 ноября 2017, 19:42Общество В Пензе возвели часовню в честь погибшей царской семьи В Пензе вспоминают события 100-летней давности, а именно, период мученического подвига Русской православной церкви. Так, город стал вторым в России, где возвели часовню в честь погибшей царской семьи. Памятник торжественно открыли на территории Покровского архиерейского собора.

Белые лилии, как символ чистоты, невинности и воскрешения. Живыми цветами украшали икону с изображением царской семьи. Лики православных святых - это центр часовни, которую неспроста возвели у Покровского архиерейского собора. В эпоху государственного атеизма в одном из старейших храмов Пензы, после его закрытия, поочередно размещались кинотеатр, складские помещения, а затем и вовсе – свалка. Когда здание вернули верующим, отсюда вывезли ни одну тонну мусора.

«В Пензе очень много почитателей царственных страстотерпцев, которые им молятся, и крест с иконой царской семье, и есть любовь пензенского народа к царской семье», - пояснил настоятель Покровского архиерейского собора протоиерей Иоанн Яворский.

По задумке авторов проекта, памятник в форме голгофского креста выполнен из вечного материала - стали. В основании - камень, который специально привезли с Урала, где в ночь на 17 июля 1918 года был расстрелян последний российский император Николай II вместе с семьей и слугами.

«Колокол памяти и покаяния, который висит над этим памятником, никогда не должен звонить по невинно убиенным детям, и пусть он висит в назидание потомкам», - объяснил художник, автор проекта часовни Григорий Дунаев.

Совершив чин освещения часовни, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим выразил надежду, что новый духовный мемориал станет центром притяжения православных пензенцев.

«Много споров было по тому, какова была личность последнего государя, но для православных на это есть однозначный ответ - это святой страстотерпец, который пострадал за Христа и теперь является нашим молитвенным предстательством», - сказал он.

Пензенская часовня, посвященная погибшей царской семье, - вторая в стране. К 100-летию трагических событий, случившихся в Екатеринбурге, памятник еще доработают. Возле иконы разместят символ империи - двуглавого орла. Территорию также благоустроят - яблоневый сад уже разбили, осталось установить скамейки для прихожан.

Общество

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