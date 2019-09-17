В Пензе возведут четыре пристроя к детским садам

17 сентября на еженедельном совещании в городской администрации подняли вопрос о создании дополнительных мест в дошкольных учреждениях Пензы. С этой целью уже ведется деятельность по возведению пристроев к существующим детским садам.

«В рамках проектной документации предусмотрено строительство четырех зданий на 40 мест для ясельных групп, переустройство инженерных коммуникаций и комплексное благоустройство территории. В настоящее время по всем объектам заключены муниципальные контракты на строительно-монтажные работы», – доложил начальник управления капитального строительства города Игорь Умнов.

И.о. главы администрации города Сергей Волков высказался о важности жесткого контроля соблюдения сроков.

«На каждой планерке будем проверять график выполнения этих работ, в этом году все пристрои мы должны сдать. Таким образом, всего будет создано 160 новых мест в детских садах», – сказал он.

Также в 2019 году отремонтируют девять ясельных групп в существующих дошкольных учреждениях, сообщила пресс-служба администрации города Пензы.

Напомним, четыре пристроя к существующих дошкольным учреждениям, а также шесть детсадов в Пензенской области появятся в рамках нацпроекта «Демография». О ходе их строительства губернатор Иван Белозерцев поручил докладывать каждую неделю, пишет ИА «Пенза-Пресс».