В Пензе возле школы забил коммунальный фонтан. ВИДЕО

Житель Пензы сообщил в Сети о фонтане, который появился на улице 8 Марта.

Видеозапись мужчина опубликовал в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что рядом со школой №11 из под земли начала струиться вода, после напор стал сильнее. Причины случившегося ему неизвестны.

Пользователи в комментариях заметили отечественную легковушку, которая оказалась в самом эпицентре прорыва. Они пошутили, что машина может уйти под воду.

Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».