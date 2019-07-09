В Пензе возле школы забил коммунальный фонтан. ВИДЕО

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09 июля 2019, 17:58Общество
Житель Пензы сообщил в Сети о фонтане, который появился на улице 8 Марта.
Видеозапись мужчина опубликовал в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что рядом со школой №11 из под земли начала струиться вода, после напор стал сильнее. Причины случившегося ему неизвестны.
Пользователи в комментариях заметили отечественную легковушку, которая оказалась в самом эпицентре прорыва. Они пошутили, что машина может уйти под воду.
Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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