22 июня 2017, 13:07Криминал В Пензе возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника ДПС В Пензе возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника ДПС, превысившего должностные полномочия.

"В Пензе 12 июня при задержании на улице Сибирской мужчины, нарушившего ПДД, сотрудник ДПС несколько раз ударил его по ногам и спине", - сообщает пресс-служба СУ СК России по Пензенской области.

Противоправные действия инспектора удалось выявить благодаря работе следственных органов СК России по Пензенской области и оперативно-розыскной части собственной безопасности регионального УМВД России, пишет ИА «Пенза-Пресс».

В ходе предварительного расследования будет дана правовая оценка правомерности действий сотрудника ДПС, установлены все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщают в ведомстве.

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