В Пензе возбудили дело в отношении водителя из Бессоновского района

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19 сентября 2019, 13:04Общество
В Пензе житель Бессоновского района пьяным передвигался в автомобиле. Его остановили сотрудники Госавтоинспекции на улице Аустрина.
В отношении 24-летнего мужчины, нарушившего Правила дорожного движения, возбудили уголовное дело. Бессоновцу может грозить до двух лет лишения свободы, так как его уже привлекали к ответственности за вождение пьяным.
Пресс-служба управления МВД по Пензенской области обращается к жителям региона и призывает быть бдительными.
«Если вы стали очевидцем вождения автомобиля, мотоцикла или другого транспортного средства в состоянии опьянения, сразу же сообщите об этом в полицию по телефону 02 или 102. Запомните приметы транспортного средства и водителя», – отметили в ведомстве, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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