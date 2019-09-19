В Пензе возбудили дело в отношении водителя из Бессоновского района

В Пензе житель Бессоновского района пьяным передвигался в автомобиле. Его остановили сотрудники Госавтоинспекции на улице Аустрина.

В отношении 24-летнего мужчины, нарушившего Правила дорожного движения, возбудили уголовное дело. Бессоновцу может грозить до двух лет лишения свободы, так как его уже привлекали к ответственности за вождение пьяным.

Пресс-служба управления МВД по Пензенской области обращается к жителям региона и призывает быть бдительными.

«Если вы стали очевидцем вождения автомобиля, мотоцикла или другого транспортного средства в состоянии опьянения, сразу же сообщите об этом в полицию по телефону 02 или 102. Запомните приметы транспортного средства и водителя», – отметили в ведомстве, пишет ИА «Пенза-Пресс».