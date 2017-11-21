В Пензе восстановят троллейбусный маршрут №6

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21 ноября 2017, 16:37Политика
В Пензе с 22 ноября восстановится троллейбусный маршрут №6.
Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Маршрут будет восстановлен в связи с завершением реконструкции Свердловского моста. Движение будет осуществляться до остановки станция «Пенза-III».
Напомним, во время реконструкции Свердловского моста троллейбус №6 ездил до Кривозерья.
Ранее ИА «Пенза-Пресс» сообщало об открытии Свердловского моста. Торжественное мероприятие посетили полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич, министр транспорта РФ Максим Соколов и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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