21 ноября 2017, 16:37Политика В Пензе восстановят троллейбусный маршрут №6 В Пензе с 22 ноября восстановится троллейбусный маршрут №6.

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Маршрут будет восстановлен в связи с завершением реконструкции Свердловского моста. Движение будет осуществляться до остановки станция «Пенза-III».

Напомним, во время реконструкции Свердловского моста троллейбус №6 ездил до Кривозерья.

Ранее ИА «Пенза-Пресс» сообщало об открытии Свердловского моста. Торжественное мероприятие посетили полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич, министр транспорта РФ Максим Соколов и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».

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