В Пензе восстановят монумент «Танк Т-34»

По данному вопросу накануне прошло совещание с представителями промышленных предприятий в краеведческом музее. Также в нем принял участие министр промышленности, транспорта и инновационной политики региона Михаил Торгашин.

«Достигнута договоренность о проведении диагностики и дефектовки узлов и агрегатов танка. После этого начнутся восстановительные работы», - сообщили в пресс-центре облправительства.

Монумент «Танк Т-34» установили в Пензе в 1981 году. Он символизирует то, что в годы Великой Отечественной войны жители региона внесли в Фонд обороны страны более 129 миллионов рублей, на которые были построены танковая колонна «Пензенский комсомолец», а также эскадрильи самолетов, подводная лодка и торпедные катера, пишет ИА «Пенза-Пресс».