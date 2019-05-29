В Пензе восстановят монумент «Танк Т-34»

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29 мая 2019, 14:36Общество
По поручению губернатора Ивана Белозерцева, планируется восстановить монумент «Танк Т-34», установленный на улице Карла Маркса.
По данному вопросу накануне прошло совещание с представителями промышленных предприятий в краеведческом музее. Также в нем принял участие министр промышленности, транспорта и инновационной политики региона Михаил Торгашин.
«Достигнута договоренность о проведении диагностики и дефектовки узлов и агрегатов танка. После этого начнутся восстановительные работы», - сообщили в пресс-центре облправительства.
Монумент «Танк Т-34» установили в Пензе в 1981 году. Он символизирует то, что в годы Великой Отечественной войны жители региона внесли в Фонд обороны страны более 129 миллионов рублей, на которые были построены танковая колонна «Пензенский комсомолец», а также эскадрильи самолетов, подводная лодка и торпедные катера, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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