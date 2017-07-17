17 июля 2017, 14:03Общество В Пензе восстановили около 1000 ливнеприемников В Пензе в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» полным ходом идет ремонт дорог. На улицах города восстановлено около 1000 ливнеприемных колодцев.

«Самый главный враг дорог – вода. Именно из-за нее, в первую очередь, разрушается асфальтовое покрытие. Поэтому наша задача - произвести отвод воды там, где это возможно. В рамках выполнения федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» мы восстановили уже около тысячи ливнеприемных колодцев», - сказал вице-мэр Пензы Юрий Ильин.

К ним относятся ливнеприемники, которые довели до нормативного состояния: прочистили, вывели в уровень с уличной сетью.

Также восстановлено около 400 колодцев, которые ранее были закатаны в асфальт, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Кроме того, на нескольких улицах ливнеприемники отсутствуют, например на ул. Германа Титова. Там также необходимо решать вопрос отвода воды.

«В ходе общения с представителем подрядной организации было принято решение увеличить объем подготовительных работ, чтобы избавиться от скопления воды с проезжей части», - сообщает пресс-служба мэрии.

Общество

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