В Пензе восстанавливают фреску на сюжет Воскресения Христова

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11 сентября 2019, 19:31Культура
В Пензенском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи на улице Красной реставраторы завершают работу над фреской на сюжет Воскресения Христова. В 20-х годах прошлого века от красочного изображения пытались избавиться - по идеологическим причинам. Стену ни единожды перекрашивали. Художникам-реставраторам пришлось пробиться не через один слой масляной краски. Работы должны завершить уже в этом сентябре.
Тонкие оттенки зелени, нежные цвета ангела и солнечно-желтое сияние у лика Спасителя. Настолько насыщены краски XIX века. Они по-прежнему убедительны.
«В 1859 году известная пензенская благотворительница Киселева Марья Михайловна по завещанию мужа построила эту богадельню на улице Красной. При ней был пристрой, в котором размещалась часовня, а в ней - роспись. Она была обнаружена в 2002 году во время проведения косметических ремонтных работ», - рассказал главный врач ГБУЗ «Пензенской областной клинический центр СВМП» Сергей Рыбалкин.
В современной инфекционной больнице по соседству с фреской - дневной стационар. Сквозь строительные леса часто мелькают люди в белых халатах. Впрочем, у реставраторов дело тоже по-медицински тонкое: они орудуют скальпелями. Участки, на которых штукатурка отошла от стены, укрепляют через шприц клеевым раствором и бинтом. Благо, все необходимое под рукой.
«Получилось, что, когда мы расчищали всю живопись, один кусок был очень сложным. В дальнейшем мы начали послойно удалять записи, и оказалось, что под ними - треугольная вставка. Ее пришлось убрать, так как штукатурка была плохой и ее сложно было укрепить», - объяснила студентка МГХПА имени Строганова Анна Федулова.
Такие детали придется дописывать реставраторам. Пока же места с недостающими фрагментами зашпаклевали белым. Все, кроме одного - глаз Иисуса Христа. В отличие от других белых пятен, они исчезли неслучайно. Те, кто, закрашивал фреску впервые, выкололи их. На языке реставраторов такие потерянные детали называют утратой.
«Это было нормальным явлением, что в XX веке выкалывали глаза, перечеркивали фигуру Спасителя или святых. Осталась часть белка, очертания глаз. Человек взял и выколол их, это пустота, утрата», - рассказала студента МГХПА имени Строганова Александра Сергеева.
Сейчас реставраторам удалось сделать зримыми очертания глазниц, и издалека действительно может показаться, что главная фигура на фреске - зрячая.
«Она была законсервирована под зеленой сеткой, там было много наслоений масляной краски, разновременных слоев. Лик Христа и фигура не просматривались. Фреска была в удручающем состоянии, потому что было много отставаний штукатурки от кладки», - сказала художник-реставратор Пензенской картинной галереи имени Савицкого Ольга Карасева.
Она одной из первых осмотрела фреску с профессиональной точки зрения и привлекла к благотворительной работе специалистов из Москвы и выпускниц пензенского художественного училища.
Хотя подобные фрески находят в десятках заброшенных церквей области, в Пензе реставраторов монументального направления просто-напросто нет. Над этим изображением девушки и волонтеры работают второй год.
В сентябре исполнится 200 лет самому зданию, и окончание реставрации фрески на сюжет Воскресения Христова станет своеобразным подарком к юбилею.
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