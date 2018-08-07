В Пензе воссоздадут эпизод Виленского сражения

12 августа в Пензе в микрорайоне Шуист состоится военно-исторический фестиваль «Первая мировая» (0+) - это преемник «Марсового поля» (0+). Реконструкторы собираются воспроизвести эпизод Виленского сражения 1915 года, где участвовала дивизия, сформированная из пензенцев. С Первой мировой войной связано новое приобретение энтузиастов - мундир 100-летней давности, принадлежавший когда-то жителю области.

Он, судя по погонам, относится к 196-му пехотному инсарскому полку, который в начале XX века формировался в Пензенской губернии. Вероятнее всего, говорят реконструкторы, что военная форма принадлежала жителю области. Проследить судьбу этого человека достаточно сложно. Известно, что 196-й полк перебросили на Урал, оттуда офицеров отправили на русско-японскую войну, а затем на Первую мировую. Подобные мундиры бойцы, будучи как «белыми», так и «красными», донашивали в гражданскую войну, в послереволюционное время. Где оборвалась жизнь владельца в этой цепочке, вычислить практически невозможно.

«По нашим оценкам, мундир был пошит между 1907 и 1917 годами, то есть в последнее десятилетие существования Российской Империи. На нем обнаружена надпись зеленым карандашом по ижице - дореволюционной орфографии - фамилия офицера», - рассказал руководитель военно-исторического клуба «Аванпост» Томас Янчаускас.

Из-за востребованности, такие дореволюционные походные мундиры были буквально стерты временем. Подлинников, которые принадлежали бы нашим землякам, уверены реконструкторы, в Пензенской области больше нет. Увидеть единственный экземпляр можно в музее русской армии в Доме молодежи. Среди экспонатов того времени, - также оружие, которым, вероятнее всего, пользовался владелец мундира - бельгийский револьвер-наган. В то время им вооружали всех офицеров царской армии. Но реконструкторы предлагают еще шире взглянуть на Первую мировую.

«Мы приглашаем всех жителей и гостей города на инсталляцию сражения эпохи Первой мировой войны, будет показано действие пулеметного расчета, атака кавалерии, пехоты и впервые реконструирована газовая атака 1915 года», - сказал Томас Янчаускас.

В ожившей истории тоже будет привязка к Пензе: реконструкторы собираются воспроизвести эпизод Виленского сражения 1915 года, где участвовала дивизия, также сформированная из пензенцев. Кроме гостей из соседних регионов, ожидаются участники из Екатеринбурга и Чехии. Фестиваль пройдет 12 августа в 13.00 в микрорайоне Шуист (0+).